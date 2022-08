Trinkwasser in Laatzen verunreinigt: 700 Haushalte betroffen Stand: 21.08.2022 12:53 Uhr Mehrere Hunderte Menschen in Laatzen (Region Hannover) dürfen derzeit kein Wasser aus dem Hahn trinken. Das Trinkwasser ist verunreinigt, teilte Wasserversorger Enercity mit. Die Ursache? Unklar.

Rund 700 Haushalte im Ortsteil Gleidingen sind betroffen. Das Wasser aus dem Hahn darf in der Folge nicht zum Essen, Duschen oder zum Waschen von Kleidung benutzt werden, heißt es. Dies gelte als Vorsichtsmaßnahme. Anwohnerinnen und Anwohner wurden über Lautsprecherdurchsagen informiert. Zudem hat die Stadt Laatzen eine Katwarn-Meldung herausgegeben. Enercity hat nach eigenen Angaben übergangsweise im betroffenen Gebiet vier Wasserwagen aufgestellt, an denen sich die Menschen Trinkwasser holen können.

Anwohner: Wasser reizt Haut und riecht stark

Was das Grundwasser in Gleidingen belastet - und wie lange die Störung noch dauert, ist unklar. Der Wasserversorger hat nach eigenen Angaben den betroffenen Abschnitt des Wassernetzes abgeriegelt und Wasserproben entnommen. Art und Ausmaß der Verunreinigung und wie es dazu gekommen sei, werde mit Hochdruck ermittelt, teilte das Unternehmen am Sonntagmorgen mit. Anwohner hatten am Sonnabend darüber geklagt, dass das Wasser stark riecht und die Haut reizt.

Folgende Straßen in Gleidingen sind betroffen:

Am Hang

Am Heesekamp

Am Springborn

Am Steinacker

Anemonenweg

Bienenweide

Gänsewiese

Hanno-Ring

Hildesheimer Str. 501-565 und 412 bis 546

Honigbienenweg

Hummelweg

Im Winkel

Immengarten

In der Welle

Langhusveien

Libellenweg

Maschstr.

Masurenweg

Nordstr.

Oesselser Str.

Osterstr. 1-25 und 2-20

Ringstr.

Ritterstr.

Schützenstr.

Seikengarten

Thorstr.

Tordenskioldstr.

Triftstr.

Zeppelinweg

