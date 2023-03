Stand: 17.03.2023 19:57 Uhr Trike-Fahrer bei Unfall auf A7 schwer verletzt, Hund stirbt

Ein 59 Jahre alter Mann ist am Freitag bei einem Unfall auf der A7 bei Hildesheim schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 10.30 Uhr mit seinem Trike zwischen den Anschlussstellen Rhüden und Bockenem mit einem freilaufenden Hund zusammengestoßen. In der Folge stürzte der Trike-Fahrer und rutschte über die Fahrbahn. Ein Rettungshubschrauber transportierte den schwer verletzten 59-Jährigen in ein hannoversches Krankenhaus. Der Hund erlitt tödliche Verletzungen. Wie das Tier auf die Autobahn kam, ist unklar. Die A7 war Richtung Norden für etwa eine Stunde gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.03.2023 | 07:00 Uhr