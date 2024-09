Stand: 06.09.2024 13:04 Uhr Triathlon in Hannover: Mehrere Straßen am Wochenende gesperrt

Rund um den Maschseewird am Wochenende Hannover Triathlon ausgetragen. Zahlreiche Teilnehmende und sowie Zuschauerinnen und Zuschauer kommen deswegen in die Landeshauptstadt: Die jährlich stattfindende Veranstaltung zählt zu den größten Triathlon-Events in Deutschland. Die Polizei rechnet wegen des Triathlons mit erheblichen Verkehrsproblemen in der hannoverschen Südstadt. Vor allem betrofffen sei der Bereich rund um den Maschsee, hieß es. Folgende Kreuzungen und Straßen werden laut Polizei gesperrt:

Rudolf-von-Bennigsen-Ufer/Riepestraße

Rudolf-von-Bennigsen-Ufer/Altenbeekener Damm

Rudolf-von-Bennigsen-Ufer/Geibelstraße

Rudolf-von-Bennigsen-Ufer/Kurt-Schwitters-Platz

Friedrichswall/Willy-Brandt-Allee

Friedrichswall/Culemannstraße

Die Polizei empfiehlt, am Wochenende in dem Bereich öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad zu nutzen und das Auto stehen zu lassen.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Triathlon Hannover