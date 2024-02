Stand: 20.02.2024 06:36 Uhr Trecker-Blockade von Landwirten vor Edeka-Zentrallager beendet

Die Blockade von Landwirten vor dem Edeka-Zentrallager in Lauenau (Landkreis Schaumburg) ist beendet. Die Demonstrierenden hatten sich nach Angaben der Polizei am Sonntagabend getroffen und Trecker vor den Zufahrten zum Gelände abgestellt. Demnach beteiligten sich etwa 60 Fahrzeuge und mehr als 70 Demonstrierende. Die Fahrzeuge seien so geparkt gewesen, dass kein Lkw das Lager verlassen oder auf das Gelände fahren habe fahren können. Die Polizei habe versucht zu vermitteln, um ein Ende der Blockade zu erreichen, sagte eine Sprecherin. Die Proteste richteten sich nach aktuellen Erkenntnissen gegen die Politik der Bundesregierung im Zusammenhang mit der Agrarpolitik und der Besteuerung des Agrardiesels. Ein Sprecher von Edeka Minden-Hannover wollte am Montag keine Stellungnahme abgeben.

VIDEO: Lauenau: Bauern blockieren Edeka-Zentrallager (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.02.2024 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft