Stand: 08.02.2024 16:21 Uhr Nach Blockade mit Treckern und Mist auf A2: Polizei sucht Zeugen

Nach einer Treckerblockade auf der A2 bei Braunschweig sucht die Autobahnpolizei Braunschweig Zeugen, die Hinweise zu der Aktion geben können. Am vergangene Freitag hatten rund 40 Traktoren die Strecke Richtung Hannover in Höhe der Rastanlage Zweidorfer Holz blockiert und dort Mist, Holz und Reifen abgeladen. Eine Spezialfirma musste die Fahrbahn von einem Schmierfilm befreien, die Strecke war für rund acht Stunden gesperrt. Die Polizei hat unter anderem Strafverfahren wegen Nötigung und Gefährdung des Straßenverkehrs gegen vor Ort festgestellte Personen eingeleitet. Nun werde ermittelt, wie die Blockade begonnen hat, teilte die Autobahnpolizei am Donnerstag mit. Wer Angaben zum Beginn der Blockade machen kann oder Video- oder Fotoaufnahmen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0531) 476-3715 zu melden.

