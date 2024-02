Landwirte kippen Mist vor Druckerei in Bremerhaven ab Stand: 08.02.2024 12:52 Uhr Rund 50 Landwirte haben in der Nacht zu Donnerstag ein Druckzentrum in Bremerhaven blockiert. Nach Angaben der Polizei wurden mehrere Traktoren, Transporter und Autos dort abgestellt.

Ziel der Aktion war es demnach, die Auslieferung der gedruckten Zeitung zu verhindern. Auch Mist wurde abgekippt. Als Grund für die nicht angemeldete Aktion nannten die Landwirte laut Polizei Unzufriedenheit mit der Berichterstattung über zurückliegende Protestaktionen. In dem Druckzentrum Nordsee wird unter anderem die "Nordsee-Zeitung" gedruckt. Die Blockade wurde den Angaben zufolge aufgelöst, als den beteiligten Personen ein Gespräch mit dem Verleger in Aussicht gestellt wurde. Nach Angaben der Zeitung konnte die gedruckte Ausgabe trotz Blockade am Donnerstag pünktlich ausgeliefert werden.

Kritik an radikalen Protestaktionen der Landwirte

Auch vor anderen Medienhäusern - wie dem NDR Landesfunkhaus in Hannover - gab es in den vergangenen Tagen Protestaktionen. Derzeit wird die Form einiger Proteste unter Landwirten diskutiert. So gab es zuletzt unter anderem vom Deutschen Bauernverband Kritik an radikalen Protestaktionen.

