Streit um Bauernproteste: Wie einig sind sich die Landwirte? Stand: 07.02.2024 16:53 Uhr Welches ist der richtige Protestweg? Darüber diskutieren aktuell die Landwirte. Einige Bauerverbände kritisieren radikalere Proteste der Initiative "Freie Bauern" und des Vereins "Land schafft Verbindung" (LSV).

von Oliver Jürgens

In den vergangenen Tagen haben Landwirte mit ihrer Protestform neue Töne angeschlagen. In Lüchow kippten Protestierende Mist und Stroh vor mehreren Gebäude ab. In Bremerhaven blockierten Landwirte bei einer Spontandemo die Hafeneinfahrt und auf der A2 bei Peine versperrten Traktoren mit Baumstämmen, Mist und Autoreifen die Fahrbahn. Im Zuge der Proteste werden nun auch Medienhäuser angesteuert. So waren das NDR Landesfunkhaus in Hannover, aber auch der Bayerische Rundfunk in Unterföhring und die "Allgäuer Zeitung" Ziel der Kritik. Der Vorwurf: mangelnde und falsche Berichterstattung.

Videos 1 Min Landwirte protestieren vor dem NDR Landesfunkhaus in Hannover Neben den Bauern waren auch Vertreter von Gastronomie und Mittelstand vor Ort. Sie fordern mehr Präsenz in den Medien. (05.02.2024) 1 Min

Landvolk um Einheit bemüht

Der Deutsche Bauernverband übt Kritik an den Protesten. Schon im Januar distanzierte sich der Verband in Schleswig-Holstein von radikaleren Protestformen der Initiative "Freie Bauern". Von einer Spaltung der Initiativen möchte der Präsident des Niedersächsischen Landvolks, Holger Hennies, jedoch nichts wissen. "Die Ziele sind ähnlich. Es gibt nur eine inhaltlich etwas andere Ausrichtung."

Sind die Forderungen zu hoch?

Doch auch am Landvolk gibt es Kritik. Dass sich die Proteste verschärfen, sei in den Maximalforderungen des Bauernverbands begründet, sagt Ottmar Ilchmann von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft Niedersachsen/Bremen mit Blick auf das Thema Agrardiesel. "Wenn man sagt, wir erwarten die völlig Rücknahme dieser Kürzungspläne, vorher lassen wir nicht nach, dann weckt man bei den Aktiven auf der Straße hohe Erwartungen, die sich nicht erfüllen lassen."

Landwirte fühlen sich nicht gehört

Der Verein "Land schafft Verbindung" kritisiert, dass der Bauernverband den Schulterschluss mit dem Lebensmitteleinzelhandel gesucht habe. "Wir haben als einen unserer Forderungspunkte die Entflechtung der Monopole, weil sie ihre Marktmacht missbrauchen, um sich die Taschen voll zu stecken und Preise zu diktieren, unter denen wir nicht arbeiten können." Hinzu komme, dass einige Landwirte das Gefühl hätten, nicht gehört zu werden. "Dann sind einige Kollegen dabei, die zu drastischeren Symbolen greifen und auch mal ein Fuder Mist abkippen," sagt Dirk Koslowski von LSV.

Droht der Akzeptanzverlust?

Bisher war die Mehrheit der Bevölkerung auf Seiten der Landwirte. Wird das angesichts ständiger Proteste und Blokaden so bleiben? Dirk Koslowski bleibt entspannt. "Wenn wir fünf Prozent Rückhalt verlieren, haben wir immer noch mehr Zuspruch als die Ampel."

