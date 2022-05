Stand: 23.05.2022 15:22 Uhr Tram-EM: Europas beste Stadtbahnfahrer kommen aus Hannover

Ein Team der Hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra hat am Wochenende bei der Tram-EM in Leipzig mitgemacht und sich den Europameister-Titel gesichert. Jessica Schlüter und Andreas Brucks besiegten 24 Konkurrenten. Teams aus Lyon und Berlin wurden Zweiter und Dritter. Bei dem Wettbewerb stehen Disziplinen wie Zielbremsen, exakter Halt am Bahnsteig oder Tram-Billard auf dem Programm. Rund 47.000 Zuschauer sahen sich am Wochenende die sechs Wettbewerbe an. "Wir sind stolz auf unser Team und die Leistungen unserer Fahrerinnen und Fahrer. Das ist nicht nur ein Erfolg für die Üstra, sondern für ganz Hannover", sagte Üstra-Sprecher Udo Iwannek laut der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Zur Belohnung bekam das Team am Montag einen Tag Sonderurlaub.

