Tonne skizziert Rahmenbedingungen für Schulstart

An den niedersächsischen Schulen wird es keine Maskenpflicht geben, das Tragen von Mund-Nase-Abdeckungen in den Pausen ist aber durchaus erwünscht. Das hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Freitag auf der Pressekonferenz der Landesregierung zur Corona-Krise noch einmal ausdrücklich bestätigt. Im Unterricht seien Masken dagegen nicht notwendig, sagte Tonne. Dies gelte auch für die Lehrkräfte. Da die Klassen geteilt werden sollen und dadurch weniger Schüler im Raum sind, könne dort der Sicherheitsabstand leichter eingehalten werden. Im Anschluss an die Ausführungen Tonnes stellte die stellvertretende Krisenstabsleiterin Claudia Schröder Änderungen an der Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen vor.

Videos 00:57 Tonne: "Keine Umarmung, kein Händeschütteln" Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) stellt am Freitag im Krisenstab die Hygieneregeln für Schulen vor. Auch hier müsse der Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Video (00:57 min)

Online-Checkliste für Hygieneregeln

Tonne betonte die Bedeutung der Hygiene- und Abstandsregeln. Diese müssten mit den Schülerinnen und Schülern intensiv besprochen werden. Kernpunkt sei der Mindestabstand von 1,50 Metern. Berührungen, Umarmungen sowie Händeschütteln sollten unbedingt unterbleiben. Die Schulleiter würden eine entsprechende Online-Checkliste bekommen, sagte Tonne. "Die Gesundheit zu schützen, hat absolute Priorität."

Noch Spielraum bei der Kita-Notbetreuung

Ein Punkt, der vielen Eltern derzeit Probleme bereitet, ist die Betreuung von kleineren Kindern. Tonne machte deutlich, dass es in der Notbetreuung noch Kapazitäten gebe. In dieser Woche sei der Anteil der betreuten Kinder von 2,5 auf 3,2 Prozent gestiegen, sagte der Kultusminister. Vertretbar für den Infektionsschutz seien bis zu acht Prozent bei Gruppengrößen von bis zu fünf Kindern. Aktuell würden im Schnitt lediglich 2,9 Kinder pro Gruppe betreut. Die Betreuung der Kinder könne aber erst dann ausgeweitet werden, wenn der Infektionsschutz dies zulasse, betonte Tonne. Er beklagte, dass ihn die Kritik an der Betreuungssituation verärgert habe. "Tipps vom Seitenrand finde ich unsolidarisch", sagte Tonne. "Wir würden die Kitas auch gerne öffnen, aber das ist derzeit noch nicht vertretbar."

Private Kinderbetreuung soll wieder möglich werden

Um für Entlastung zu sorgen, soll demnächst auch die private Betreuung von Kindern wieder möglich sein. "Wir stehen dort in den Startblöcken, müssen aber erst den Infektionsschutz sicherstellen", sagte Tonne. Voraussetzung dafür seien genau festgelegte Rahmenbedingungen. So dürften maximal fünf Kinder von einer festen Person an einem festen Ort betreut werden. Einen genauen Starttermin für die private Betreuung nannte Tonne noch nicht.

Schröder erläutert Maskenpflicht

Die stellvertretende Leiterin des Krisenstabs, Claudia Schröder, erläuterte im Anschluss Änderungen an der Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen. Im Mittelpunkt stand dabei die ab kommenden Montag geltende Maskenpflicht im Land. Schröder betonte, dass diese für Kunden in Geschäften und Fahrgäste im öffentlichen Personenverkehr gelte. Somit müssten auch Kinder und Jugendliche in Schulbussen ihren Mund und ihre Nase bedecken. "Jede textile Barriere, die den Flug von Tröpfchen eingrenzt, ist in Ordnung", sagte Schröder. Verkäufer dagegen hätten nicht zwingend einen Mundschutz zu tragen. Zudem seien Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres sowie Personen mit Vorerkrankungen von Herz und Lunge von der Verordnung ausgenommen.

Weil "tief erleichtert"

Gestern hatte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in einer Sondersitzung des Landtags eine Regierungserklärung abgegeben. In seiner Rede zeigte sich Weil zufrieden mit der bisherigen Eindämmung des Coronavirus. Er sei "tief erleichtert" über die Entwicklung, sagte der SPD-Politiker. Seit Beginn der Einschränkungen sei es gelungen, "das Blatt zu wenden". "Heute haben wir das Infektionsgeschehen nicht beseitigt, aber vorerst unter Kontrolle." Das sei eine gewaltige Leistung. Doch Weil mahnte zur weiteren Vorsicht.

