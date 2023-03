Stand: 14.03.2023 21:40 Uhr Tödlicher Unfall in Langenhagen: Bewährungsstrafe für Busfahrer

Nach dem schweren Bus-Unfall in Langenhagen (Region Hannover) hat das Amtsgericht Hannover den Busfahrer zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten verurteilt. Der entsprechende Strafbefehl gegen den 46-Jährigen wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung in 14 Fällen sei rechtskräftig, teilte das Gericht am Dienstag mit. Bei dem Unfall im August 2021 waren eine 29-Jährige gestorben und 13 Fahrgäste verletzt worden. Neben der Bewährungsstrafe verhängte das Gericht auch eine Fahrerlaubnissperre von zwei Jahren gegen den 46-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, die Vorfahrt eines Sattelzuges missachtet zu haben, woraufhin es zu der Kollision kam.

