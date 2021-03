Tod im Klosterwald: Neuer Prozess - BGH hebt Freispruch auf Stand: 11.03.2021 17:45 Uhr Der Bundesgerichtshof (BGH) hat den Freispruch eines 53-Jährigen durch das Landgericht Verden aufgehoben. Nun gibt es einen dritten Prozess um den Tod einer 23-Jährigen im Landkreis Nienburg.

Am Donnerstag hatte der BGH in Karlsruhe über Revisionen der Staatsanwaltschaft und der Angehörigen der 2015 getöteten Frau verhandelt. Deren Vertreter kritisierten am Vormittag die Beweiswürdigung des Landgerichts Verden im vorangegangenen zweiten Prozess als widersprüchlich und lückenhaft. Die Verteidiger des 53 Jahre alten Freigesprochenen hatten die Zurückweisung der Revisionen gefordert. Der Mann war im zweiten Prozess im November 2019 von den Tötungsvorwürfen freigesprochen worden.

Videos 1 Min Tote im Klosterwald - Angeklagter schweigt Der Revisionsprozess um ein tödliches Sexualverbrechen im Landkreis Nienburg hat begonnen. (24.06.2019) 1 Min

Im ersten Prozess hatte das Landgericht Verden den Mann 2017 wegen Totschlags zu elfeinhalb Jahren Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Den Angehörigen des Opfers ging dieses Urteil nicht weit genug: Sie forderten eine Verurteilung wegen Mordes und legten Revision ein. Der zweite Prozess endete jedoch überraschend mit einem Freispruch aus Mangel an Beweisen.

Geschah die Tat während eines unbegleiteten Freigangs?

Der Mann soll sein 23-jähriges Opfer am 12. September 2015 im Klosterforst von Rehburg-Loccum angegriffen, vergewaltigt und schließlich getötet haben. Er ist ein verurteilter Vergewaltiger, der zum Tatzeitpunkt im Maßregelvollzug ein Rehburg-Loccum einsaß. Am Tattag hatte er unbegleiteten Freigang. Es sei in dem Verfahren nicht nur um Recht, sondern auch um Gerechtigkeit gegangen, hatte ein BGH-Sprecher vor der Entscheidung erklärt. Wann der neue Prozess vor dem Landgericht Verden eröffnet werden soll, steht noch nicht fest.

Weitere Informationen Freispruch im Klosterwald-Mordprozess Ein 51-Jähriger, der wegen Mordes an einer 23-Jährigen im Loccumer Klosterforst verurteilt wurde, wurde jetzt rückwirkend freigesprochen. Das Gericht sah Zweifel an seiner Schuld. (22.11.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.03.2021 | 14:30 Uhr