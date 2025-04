Stand: 29.04.2025 13:53 Uhr Hannover: Zwölfjähriger auf Zebrastreifen angefahren

Ein 88 Jahre alter Autofahrer hat am Montag einen zwölf Jahre alten Jungen auf einem Zebrastreifen in Hannover-Davenstedt gestreift und leicht verletzt. Zuvor hatte die Polizei berichtet, dass sich der Unfall in Badenstedt ereignete, die Angaben dann aber korrigiert. Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Junge gegen 13.30 Uhr aus einem Bus ausgestiegen und wollte die Woermannstraße überqueren. Der Autofahrer sei dem Zwölfjährigen dann vermutlich mit einem Rad seines Wagens über den Fuß gerollt, so die Polizei. Der leicht verletzte Junge wurde versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover