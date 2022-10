Tempo 30 in Städten: Bürgermeister fordern Gesetzesänderung

Stand: 28.10.2022 15:55 Uhr

In einem Brief an die Bundesregierung setzen sich mehrere Bürgermeister im Bündnis "Lebenswerte Städte" für mehr Tempo-30-Zonen in Städten wie Hannover, Braunschweig, Lüneburg und Oldenburg ein.