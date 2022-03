TUI Deutschland gibt Mitarbeitern Jobgarantie bis Ende 2023 Stand: 16.03.2022 15:16 Uhr Der hannoversche Reiseveranstalter TUI Deutschland sichert seinen Beschäftigten einen weitgehenden Kündigungsschutz bis Ende kommenden Jahres zu - mit Einschränkungen.

Die Jobgarantie gilt Informationen aus Unternehmenskreisen zufolge, "sofern Abbaumaßnahmen nicht bereits feststehen". Laut einem "Zukunftssicherungsvertrag 2.0" sind für deutsche Gesellschaften im Mehrheitsbesitz der TUI "neue betriebsbedingte Kündigungen, die über bereits avisierte Maßnahmen hinausgehen, für die nächsten rund zwei Jahre ausgeschlossen". In Deutschland angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab 57 Jahren, die für einen solchen Schritt infrage kommen, sollen Altersteilzeit-Angebote erhalten.

Personalabbau gegebenenfalls "so sozialverträglich wie möglich"

Desweiteren heißt es in einem Brief an die Belegschaft: "Lässt sich während der Laufzeit der Beschäftigungssicherung ein Personalabbau nicht vermeiden, so wird dieser so sozialverträglich wie möglich gestaltet." Dazu sei ein "gemeinsamer Standard für Freiwilligenprogramme" vereinbart worden. Gleichzeitig solle die Qualifizierung im Unternehmen vorankommen, TUI investiere demnach drei Millionen Euro in weitere Lern- und Fortbildungsprogramme.

Einsparungen beim Personal, Investitionen in Digitalisierung

Der Reisekonzern ist zurzeit auf Sparkurs beim Personal. Wegen des Corona-bedingt eingebrochenen Geschäfts bekam der Konzern milliardenschwere Staatshilfen, die noch zurückgezahlt werden müssen. Zudem digitalisiert TUI seine Angebote und Prozesse noch stärker.

