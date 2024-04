TUI: Aktie startet mit Plus an Frankfurter Börse Stand: 08.04.2024 10:06 Uhr Die Aktie des weltgrößten Reisekonzerns TUI aus Hannover wird seit heute wieder an der Börse in Frankfurt gehandelt. Sie ist am Montag mit einem leichten Plus gestartet.

"Frankfurt ist ab heute wieder unser Börsenplatz", sagte Konzernchef Sebastian Ebel am Montag. In den vergangenen zehn Jahren war TUI an der Börse in London notiert. Der Konzern verspricht sich von dem Schritt eine höhere Nachfrage nach den Aktien und steigende Kurse. Im Juni will das Unternehmen im MDax, dem Aktienindex für die 50 besten mittelgroßen deutschen Unternehmen, gelistet werden. Die Aktionäre hatten auf der Hauptversammlung im Februar grünes Licht dafür gegeben.

TUI will mit Schritt EU-Standards absichern

Einer der Gründe für den Schritt sind Konsequenzen aus dem Brexit - dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU). Die EU schreibt vor, dass eine Fluglinie wie TuiFly, die innerhalb der Union fliegt, mehrheitlich im Besitz von Eignern aus dem EU-Raum sein muss. Mit der Rückkehr nach Frankfurt sollen die Voraussetzungen für diese sogenannten Luftverkehrsrechte abgesichert werden. "Wir haben auch heute genügend europäische Aktionäre - auch ohne das Vereinigte Königreich", hatte Vorstandschef Ebel auf der Hauptversammlung gesagt.

