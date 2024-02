Erstmals seit zehn Jahren: TUI macht im Winterquartal Gewinn Stand: 13.02.2024 11:47 Uhr Obwohl das Winterquartal meist schwächer ausfällt, hat der hannoversche Reisekonzern TUI Gewinn gemacht: Erstmals seit zehn Jahren sei das Betriebsergebnis positiv gewesen, teilte das Unternehmen mit.

Grund ist den Angaben zufolge die hohe Nachfrage: 3,5 Millionen Menschen sind demnach in der Zeit von Oktober bis Dezember mit der TUI gereist. Im Vergleich zum Vorjahresquartal sind das rund 200.000 Menschen mehr. Zudem geben Reisende laut TUI mehr Geld für ihren Urlaub aus - durchschnittlich liege der Wert bei vier Prozent mehr, hieß es. Das wirkt sich auf den Umsatz aus - dieser stieg im Jahresvergleich um 15 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro. "Wir sind auf Kurs, wir gewinnen Kunden und wachsen", erklärte Konzernchef Sebastian Ebel.

TUI will Niveau von Vor-Corona-Zeit übertreffen

Angesichts einer weiterhin wachsenden Urlaubsnachfrage bekräftigte TUI seine Jahresziele. Der Konzern will den Umsatz dieses Jahr um zehn Prozent auf etwa 23 Milliarden Euro steigern. Im Gesamtjahr erwartet der Reiseveranstalter mindestens so viele Kunden wie vor der Corona-Pandemie 2019, also gut 20 Millionen Menschen. Schon im vergangenen Geschäftsjahr hatte TUI einen Rekordumsatz verbucht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min