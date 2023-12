Reiselust und höhere Preise: Rekordumsatz für TUI Stand: 06.12.2023 09:31 Uhr Der Reisekonzern TUI hat im vergangenen Geschäftsjahr einen Rekordumsatz erreicht. Grund dafür sind auch gestiegene Reisekosten. Für das neue Geschäftsjahr erwartet der Konzern eine weitere Steigerung.

Der Umsatz in den zwölf Monaten bis Ende September stieg um ein Viertel auf 20,7 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Gründe dafür sind neben der Rückkehr der Reiselust nach der Corona-Pandemie auch die gestiegenen Reisepreise.

Gewinn beinahe auf Vor-Corona-Niveau

Auf die Aktionäre entfiel ein Überschuss von 306 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte der Konzern noch einen Verlust von 277 Millionen gemacht. Mit 977 Millionen Euro war der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr. Damit hat TUI beinahe das Niveau von vor der Corona-Pandemie erreicht: 2019 lag der Gewinn bei über einer Milliarde Euro.

Vorstandschef spricht von "Etappenerfolg"

TUI-Chef Sebastian Ebel bezeichnete das Ergebnis am Mittwoch als "Etappenerfolg". Die Arbeit gehe jedoch weiter. "Unser Ziel bleibt, mit TUI in allen Segmenten profitabler, effizienter und stärker zu werden". Im neuen Geschäftsjahr bis Ende September 2024 will der Vorstandschef den Umsatz um mindestens zehn Prozent und den bereinigten operativen Gewinn um mindestens ein Viertel steigern.

