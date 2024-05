Stand: 02.05.2024 13:39 Uhr Bückeburg: Auto prallt gegen Baum und fängt Feuer

Ein 52-jähriger Mann aus Stadthagen (Landkreis Schaumburg) ist am Mittwoch bei einem Unfall ums Leben gekommen. Er war in der Nacht mit seinem Auto in Bückeburg aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Laut Polizei durchbrach er mit seinem Wagen den Begrenzungszaun der Straße und prallte gegen einen Baum. Das Auto habe zudem einen Stromverteilerkasten zerstört und im Anschluss Feuer gefangen, so die Polizei. Ersthelfer versuchten vergeblich, den eingeklemmten Mann aus dem Auto zu befreien. Er starb noch am Unfallort. Die beiden Ersthelfer wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

