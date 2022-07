Stand: 19.07.2022 15:22 Uhr Südlicher Stollen in Ahlem soll bald stabilisiert werden

Die Bauarbeiten an den einsturzgefährdeten Stollen unter Hannover-Ahlem kommen nach Angaben von Stadtbaurat Thomas Vielhaber (SPD) voran. In den kommenden Wochen soll demnach damit begonnen werden, den südlichen Stollen zu stabilisieren. Die dazugehörigen Ingenieursarbeiten seien an ein Unternehmen vergeben worden und die Bauarbeiten werden demnächst ausgeschrieben. Baustart könnte im Herbst sein. Inzwischen wurde eine Hauptstraße durch Ahlem stadtauswärts wieder freigegeben. Der erste Abschnitt der einsturzgefährdeten ehemaligen Asphaltstollen ist aufgefüllt. Die Anwohner müssen nun die Bauarbeiter auf ihre Grundstücke lassen. Die Kosten belaufen sich auf 30 Millionen Euro - Stadt und Region Hannover sowie das Land wollen die Summe gemeinsam tragen. Bis alle drei Stollen aufgefüllt sind, werden allerdings Jahre vergehen.

