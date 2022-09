Stand: 01.09.2022 15:56 Uhr Streifenwagen stößt mit Auto zusammen - Drei Verletzte

Am Donnerstag ist in Barsinghausen (Region Hannover) ein Streifenwagen mit einem Auto kollidiert. Dabei wurden drei Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer. Nach Angaben einer Polizeisprecherin war der Streifenwagen auf einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn Richtung A2 unterwegs, als es an einer Kreuzung zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden Auto eines 53-Jährigen kam. Der Fahrer und der 30 Jahre alte Polizist am Steuer des Einsatzfahrzeugs wurden schwer verletzt. Die 48-jährige Polizistin erlitt leichtere Verletzungen. Alle drei kamen in Krankenhäuser. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 75.000 Euro.

