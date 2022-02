Stillstand um 11.07 Uhr: Uhr der Marktkirche wird repariert Stand: 08.02.2022 17:18 Uhr Sturmtief "Nadia" hat in der vergangenen Woche seine Spuren an Hannovers Marktkirche hinterlassen. Die kräftigen Winde beschädigten die Turmuhr.

Wie der Pastor der Marktkirche, Marc Blessing, berichtete, ist der Stundenzeiger verbogen worden. Seitdem steht die Uhr dauerhaft auf 11.07 Uhr. "Wegen Materialermüdung hatte der Sturm leichtes Spiel, wie die Begutachtung ergeben hat. Wir hoffen, dass die Uhr bis Ostern wieder läuft", sagte Blessing am Dienstag.

VIDEO: Sturmtief "Nadia": Stromausfälle, Unfälle und Bahn-Probleme (30.01.2022) (2 Min)

Auch andere Uhren werden überprüft

Um den Schaden in 73 Metern Höhe zu begutachten, war eine Firma aus Osnabrück angereist. Es ist dieselbe, die die Uhr 1952 installiert hatte. Pastor Blessing zufolge sollen auch die anderen beiden Uhren an der West- und an der Südseite des Turms auf Schäden überprüft werden, sobald die erneuerten Zeiger wieder angebracht werden.

1943 zerstört, 1952 wieder aufgebaut

Die evangelische Marktkirche wurde im 14. Jahrhundert im Stil der spätgotischen Backstein-Architektur errichtet. Die Bausubstanz des Turmgemäuers einschließlich der Außenfläche stammt zum großen Teil aus dieser Zeit. Bei britisch-amerikanischen Luftangriffen 1943 wurde die Kirche schwer beschädigt. Bereits 1952 war sie wieder aufgebaut.

