Starkregen: Hannover veröffentlicht Karte zu gefährdeten Gebieten Stand: 21.08.2023 19:55 Uhr Ab sofort kann jeder im Internet nachschauen, welche Straßen in Hannover bei Starkregen besonders gefährdet sind. Die Stadt hat dazu eine Karte veröffentlicht.

Die Karte zeige, welche Bereiche im Stadtgebiet bei starkem Regen überflutungsgefährdet sind, teilte die Stadt am Montag mit. Man kann in jeden Stadtteil hineinzoomen und sich die Gefahr für die einzelnen Straßen anzeigen lassen. Damit solle der Bevölkerung geholfen werden, sich besser zu schützen, so die Stadt. Die Karte und das dazugehörige Portal seien ein Beitrag zur Klimafolgenanpassung. "Angesichts der immer häufiger auftretenden Wetterextremereignisse wie Starkregen bedarf es einer detaillierten Information", erklärte Wirtschafts- und Umweltdezernentin Anja Ritschel (Die Grünen). "Mit der Starkregenhinweiskarte verfügen wir nun über dieses hilfreiche Instrument."

Eigentümer können Details zu eigenem Grundstück erfragen

Fachleute der Stadtentwässerung Hannover entwickelten die Karte auf Grundlage von Geländedaten der Stadt Hannover. Aus Datenschutzgründen sind Detailinformationen zu den jeweiligen Grundstücken nicht für alle einsehbar. Eigentümer können die erwarteten Wasserstände auf ihrem Grundstück aber kostenfrei über die Homepage abfragen. "Es ist wichtig, zu wissen, dass solche Karten keine absolute Sicherheit bieten können", betonte Stephanie Gudat, Betriebsleiterin der Stadtentwässerung Hannover. "Starkregenereignisse sind oft sehr lokal begrenzt und können von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, wie beispielsweise der Lage, dem Gefälle oder der Bodenbeschaffenheit." Die Karte könnte aber als Hilfsmittel dienen, um das Risiko zu verringern.

