Stand: 25.07.2023 09:06 Uhr Unwetter verursacht schwere Schäden im Landkreis Northeim

Ein Gewitter mit Sturmböen und Starkregen hat im Landkreis Northeim großen Schaden angerichtet. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk rückten am späten Montagnachmittag wegen umgestürzter Bäume und voll gelaufener Keller etwa 200 Mal aus. Das teilten die Einsatzkräfte mit. In der Northeimer Innenstadt hatte sich bei einem Einkaufszentrum Dämmmaterial gelöst und war auf Oberlichter gestürzt. Auf der Straße zwischen Eschershausen und Relliehausen waren im Wald Fahrzeuge durch umgestürzte Bäume eingeschlossen. Die B248 musste zwischen Echte und Ildehausen wegen zahlreicher Schäden und teils meterlangen, herabhängenden Ästen für Stunden voll gesperrt werden. In Dassel und bei Düderode fielen Bäume auf Stromleitungen. Auch auf der Landesgartenschau in Bad Gandersheim mussten nach Angaben der Feuerwehr Wege und Abflüsse frei gepumpt werden. In Ortschaften wie Echte in der Gemeinde Kalefeld berichteten Anwohner, dass Gartenhäuser durch den starken Wind völlig zerstört wurden.

