Städtoskoop: Blase voller Kultur wandert durch Hannover

In Hannover zieht in diesem Frühjahr das Städtoskoop - ein mobiler Kulturraum - durch die Stadt. Hinter diesem Namen verbirgt sich eine rund sechs Meter hohe, transparente Kuppel, in der verschiedene Kulturveranstaltungen stattfinden sollen. Ziel sei es, Kultur in der Stadt sichtbarer zu machen und den Menschen niederschwellige Angebote zu geben, erklärte Hannovers Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf dem NDR Niedersachsen. Die Blase bietet rund 100 Personen Platz. Wegen der transparenten Hülle soll dem Programm aber auch von außen gefolgt werden können. Unter dem Motto "Raus aus der Bubble" findet am Freitag in der Sophienstraße die offizielle Auftaktveranstaltung statt. Anschließend wandert das Kulturzelt bis zum 5. Mai durch verschiedene Stadtteile. Zu erleben gibt es dann unter anderem Theater, Konzerte, Lesungen und Vorträge. Das komplette Programm und die Standorte können online auf hannover.de abgerufen werden.

29.03.2023