Städtetag fordert kostenlose Schul-Essen in Niedersachsen Stand: 23.11.2022 09:36 Uhr Der Städtetag hat die niedersächsische Landesregierung dazu aufgefordert, die Kosten für Mittagessen in der Schule zu übernehmen. Der geplante Zuschuss für Kommunen sei keine langfristige Lösung.

In ihrem Koalitionsvertrag hatten SPD und Grüne angekündigt, ein kostenloses, gesünderes und möglichst nachhaltiges Schul-Mittagessen anzustreben. Als Teil des Energie-Sofortprogramms der Landesregierung sollen die Kommunen dafür rund 130 Euro pro Schul- und Kitakind sowie pro Azubi in überbetrieblichen Lehrstätten erhalten. Eine Hälfte der Gelder soll die Einrichtungen von bei gestiegenen Heizkosten entlasten, die andere Hälfte ist als Entlastung für Familien bei den Kosten für das Mittagessen vorgesehen. Dem Kultusministerium zufolge geht es um 1,54 Millionen Menschen - davon sind rund 1,1 Millionen Schüler und rund 370.000 Kita-Kinder.

VIDEO: Landesregierung stellt Sofortprogramm zur Krisenbewältigung vor (17.11.2022) (62 Min)

Kommunen erwarten ein Konzept vom Land

Es sei jedoch nicht die Aufgabe der Kommunen, das Schul-Mittagessen zu finanzieren, sagt der Niedersächsische Städtetag. "Wir erwarten, dass das Land die Kosten dafür übernimmt und ein entsprechendes - finanziell hinterlegtes - Konzept vorlegt"; sagte Hauptgeschäftsführer Jan Arning. Die Kommunen wären rechtlich nicht gezwungen, das Geld für den beabsichtigten Zweck zu verwenden. Damit der Zuschuss möglichst schnell und unbürokratisch ausgezahlt werden kann, verzichtet das Land auf eine Förderrichtlinie.

Zuschuss ist nur eine kurzfristige Lösung

Allerdings gebe es landesweit erhebliche Preisunterschiede an den Einrichtungen. Einige würden daher länger mit dem Zuschuss auskommen als andere. Der Effekt könne daher schnell verpuffen, fürchtet der Städtetag. "Wenn die Mittel aufgebraucht sind, werden die Kommunen gezwungen sein, die Kosten an die Eltern weiterzuleiten", sagte Arning.

AUDIO: Städtetag hält Flüchtlingshilfe für unzureichend (1 Min) Städtetag hält Flüchtlingshilfe für unzureichend (1 Min)

Mehr Geld für die Aufnahme von Flüchtlingen?

In der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover findet seit gestern in die Sitzung des Deutschen Städtetages statt. Themen sind neben der Energiekrise auch die Aufnahme und Verteilung von Geflüchteten, hieß es. Viele Kommunen hatten zuletzt deutlich mehr Geld vom Bund gefordert, um Geflüchtete unterbringen zu können. Für die Sitzung sind rund 110 Stadtoberhäupter, Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikerinnen aus ganz Deutschland nach Hannover gekommen. Unter den Teilnehmenden sind unter anderem der Präsident des Deutschen Städtetages, Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU) sowie Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), der Vizepräsident des Deutschen Städtetages ist. Die Ergebnisse sollen nach Angaben des Städtetages am Mittwoch verkündet werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.11.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schule Energiekrise