Stand: 28.04.2023 06:23 Uhr Stadthagen: Politik streitet über Umgang mit Jugendlichen

In Stadthagen (Landkreis Schaumburg) ist ein Streit über den Umgang mit aggressiven Jugendlichen entbrannt. Die CDU im Stadtrat fordert, an bestimmten Stellen in der Stadt Videoüberwachung zu installieren. Aus Angst vor Übergriffen würden sich viele Menschen nicht mehr in die Innenstadt trauen, wenn es dunkel ist, hieß es zur Begründung. SPD und Grüne lehnen diesen Vorschlag ab. Sie fordern eine enge Zusammenarbeit von Landkreis, Stadt und Polizei. Zudem müssten Streetworker sich noch intensiver um die Jugendlichen kümmern, hieß es. Zuletzt waren in Stadthagen am Dienstagabend rund 30 junge Männer aneinandergeraten. Der alarmierten Polizei gegenüber verhielten sie sich nach deren Angaben respektlos.

