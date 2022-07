Stand: 06.07.2022 18:27 Uhr Stadthagen: Kaminofen geplatzt - Mann verletzt

In einer Wohnung in Stadthagen (Landkreis Schaumburg) ist am Mittwoch ein Kaminofen geplatzt. Wie die Feuerwehr mitteilte, zog sich ein Mann Verbrennungen zu und wurde in die Medizinische Hochschule Hannover gebracht. Das Feuer konnte gelöscht werden. Wie es zum Platzen des Kamins kam, war zunächst unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.07.2022 | 06:30 Uhr