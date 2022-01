Stand: 19.01.2022 12:50 Uhr Stadtbahn erfasst Fußgänger in Hannover-Döhren

Eine Stadtbahn hat am Mittwochmorgen einen Mann an einer Stadtbahnhaltestelle im hannoverschen Stadtteil Döhren erfasst. Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Er wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt. Laut Polizei habe der Mann am Morgen die Schienen überqueren wollen und dabei die ankommende Bahn nicht bemerkt. Die Stadtbahnstrecke wurde wegen des Unfalls zwischenzeitlich gesperrt. Im Straßenverkehr kam es wegen des Rettungswagens zu einem Stau. Die Polizei leitete den Verkehr um.

