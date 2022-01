Staatsschutz ermittelt nach Sprengstoff-Verdacht in Intercity Stand: 30.01.2022 16:49 Uhr Nach einem Sprengstoff-Verdacht in einem IC ermittelt der Staatsschutz gegen einen 17-Jährigen. Nahe Wunstorf war der Intercity-Zug am Samstagabend geräumt und mit Spürhunden durchsucht worden.

Rund 100 Fahrgäste warteten etwa eine Stunde am Bahnhof, bevor die Fahrt in Richtung Nordrhein-Westfalen weiterging. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag mit. Sprengstoff sei aber nicht gefunden worden. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei Köln hatten Hinweise aus dem persönlichen Umfeld des 17-Jährigen aus dem Großraum Köln zur Annahme einer möglichen Gefahr in der Region Hannover geführt. Gegen den 17-Jährigen werde wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ermittelt, hieß es.

Tüte am Reisezentrum abgestellt

Die Bundespolizei griff den Jugendlichen am Samstagnachmittag am Hauptbahnhof Hannover auf. Ein Entschärfer untersuchte seine Tasche, fand darin aber keine gefährlichen Gegenstände. Laut Bundespolizei war der 17-Jährige vor der Kontrolle am Hauptbahnhof in dem IC gewesen, der später durchsucht wurde. Er habe sich auffällig verhalten und am Reisezentrum eine Tüte mit Gegenständen abgestellt, hieß es. Der Bereich wurde daraufhin abgesperrt, in der Tüte sei allerdings nur Kleidung gewesen. Zuvor hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" über den Einsatz berichtet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.01.2022 | 14:00 Uhr