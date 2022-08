Spritzen-Attacke mit Quecksilber: Fall bei "Aktenzeichen XY" Stand: 23.08.2022 10:46 Uhr In der Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" geht es am Mittwoch um den Fall einer Quecksilber-Attacke auf einen Mann aus Hannover. Er war mit einer Spritze an einem Regenschirm attackiert worden.

Am 15. Juli 2011 wird ein 40 Jahre alter Familienvater auf dem Rückweg von der Arbeit in der Innenstadt von Hannover attackiert - von einem Unbekannten, im Vorbeigehen. Die Tatwaffe: Eine Spritze, montiert an einem Regenschirm. Später stellt sich heraus: Die Spritze war gefüllt mit Quecksilber.

40-Jähriger starb nach langem Leiden

Ein Teil der Spritzenkonstruktion riss der 40-Jährige noch vom Regenschirm ab - woraufhin der Täter flüchtete. Die Tat geschah im Bereich Fischerstraße/ Ecke Moorwegsgasse an der Unterführung Bremer Damm. Der Gesundheitszustand des Verletzten verschlechterte sich einige Tage nach der Tat rapide. Er war kurz darauf nicht mehr in der Lage, sich selbstständig zu bewegen oder zu sprechen, fiel nach einigen Wochen in ein Wachkoma und wurde ein Vollpflegepatient. Im Blut des Mannes wurde eine massiv erhöhte Konzentration von Methyl-Quecksilber nachgewiesen. Nach zehn Monaten des Leidens starb der Familienvater an den Folgen der Vergiftung.

5.000 Euro Belohnung ausgesetzt

In den vergangenen elf Jahren hatte die Polizei zwischenzeitlich einen Tatverdächtigen. Doch der Verdacht erhärtete sich nicht. Die Staatsanwaltschaft Hannover setzte eine Belohnung von 5.000 Euro aus für Hinweise, die zur Festnahme des Täters führen. Das Motiv für die Tat ist weiter völlig unklar.

Zeugen beschrieben den Täter

Der Täter wurde von Zeugen wie folgt beschrieben: 1,75 bis 1,85 Meter groß, zwischen 40 und 50 Jahre alt und sehr schlank. Das Gesicht war demnach hager, die Wangenknochen markant, die Haut war gebräunt und von pockenartigen, kleinen Narben gezeichnet. Der Mann hatte dunkelblonde bis hellbraune kurze Haare und schmale Lippen. Er sprach akzentfrei Deutsch, trug eine Basecap mit weißem Schriftzug, zeitweise eine Sonnenbrille und ein auffällig großes, beigefarbenes Pflaster auf der rechten Wange. Seine Lederjacke war schwarz und glänzend, mit Bündchen an den Ärmeln und Bund im Bereich der Gürtellinie. Die Jeans war hellblau, verwaschen - und der Regenschirm (mit Stock) schwarz.

Fall Nancy Köhn ebenfalls Thema

Ebenfalls 5.000 Euro Belohnung sind ausgesetzt für Hinweise im Fall der vermissten Nancy Köhn aus dem Landkreis Cuxhaven. Auch ihr Fall ist Thema in der Sendung. Die damals 25-Jährige wurde von ihrer Familie im Juli 2009 als vermisst gemeldet. Die Polizei geht davon aus, dass sie bereits seit Februar verschwunden war. Sie lebte bis dahin mit ihrem Lebensgefährten im Hechthausener Ortsteil Bronberg. Im April wurde ihrem Auto an der S-Bahn-Station "Mittlerer Landweg" in Hamburg durch die Behörden die Zulassung entzogen. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus.

10.000 Euro Belohnung für Hinweise zu Raubserie im Emsland

Ermittler aus Osnabrück suchen in der ZDF-Sendung am Mittwoch auch neue Hinweise zu einer Raubüberfallserie in der Region Osnabrück und im Emsland. In den Jahren 2020 und 2021 gab es dort sechs schwere Überfälle. Unter anderem kam es in Hüven (Landkreis Emsland) zu einem versuchten Raubmord. Die Täter brachen nachts in ein Haus ein, fesselten die zwei bis dahin schlafenden Bewohner und schlugen einem männlichen Bewohner mit einem dicken Holzast gegen den Kopf. Der Mann wurde lebensbedrohlich verletzt. Die Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck. Für Hinweise, die zur Aufklärung und Ergreifung der Täter des versuchten Raubmordes führen, hat die Staatsanwaltschaft Osnabrück eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt.

