Stand: 19.12.2022 13:15 Uhr Sportlehrer gegen Turnhallen als Flüchtlingsunterkünfte

Die Sporthallen in Niedersachsen sollten nach Ansicht der Sportlehrerinnen und -lehrer trotz der hohen Flüchtlingszahlen nicht als Unterkünfte genutzt werden. Dies sei unangemessen und könne auch nicht dazu beitragen, den in Not geratenen Menschen das Gefühl von Annahme zu vermitteln, so der niedersächsische Sportlehrerverband. Außerdem sei es für die Schulen ein Problem, wenn die Hallen nicht für den Sportunterricht genutzt werden könnten.

