Sechs Niedersachsen kandidieren für CDU-Bundesvorstand

Niedersachsens CDU schickt sechs Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl des neuen CDU-Bundesvorstands ins Rennen. Darauf habe sich der Landesvorstand in einer digitalen Sitzung einstimmig verständigt, teilte die Partei am Mittwoch in Hannover mit. "Ich bin stolz darauf, dass wir mit vier Frauen und zwei Männern antreten, um auch weiter die starke Stimme Niedersachsens im CDU-Bundesvorstand zu sein", sagte der Landesvorsitzende Bernd Althusmann laut Mitteilung. Nominiert sind demnach neben Althusmann die stellvertretende Bundesvorsitzende Silvia Breher und der Mitgliederbeauftragte Henning Otte. Ebenfalls antreten werden Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza sowie die beiden Landtagsabgeordneten Laura Hopmann und Veronika Koch. Am Sonnabend kommender Woche soll entschieden werden, ob Friedrich Merz zum neuen Bundesvorsitzenden der Christdemokraten gewählt wird.

