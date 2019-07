Stand: 19.07.2019 12:01 Uhr

Sea-Watch: Rackete hat Italien verlassen

Die deutsche Kapitänin Carola Rackete hat Italien nach Angaben der Hilfsorganisation Sea-Watch verlassen. Eine Sprecherin sagte am Freitag, Rackete sei ihres Wissens nach Deutschland aufgebrochen und würde dann woanders hinfahren. Nähere Angaben machte sie dazu nicht. Dass Rackete direkt in ihre Heimat Hambühren im Landkreis Celle zurückkehrt, ist nach Angaben des Vaters unwahrscheinlich. "Ich habe nur aus anderen Quellen gehört, dass sie auf dem Weg nach Berlin ist. Bestätigen kann ich das nicht", sagte Ekkehart Rackete gegenüber NDR.de. Er habe zuletzt am Sonntag mit seiner Tochter telefoniert.

Flüchtlingsfrage: Rackete nimmt EU in die Pflicht

Am Donnerstag war Rackete rund vier Stunden lang durch die italienische Staatsanwaltschaft vernommen worden. Im Anschluss hielt sie ein Plädoyer für die Rettung der Flüchtlinge aus libyschen Lagern. "Wir haben Tausende von Flüchtlinge in einem Bürgerkriegsland, die dort eigentlich dringend evakuiert werden müssten. Und ich erwarte von der Europäischen Kommission insbesondere, dass sie sich möglichst schnell dazu einigt, wie diese Bootsflüchtlinge in Europa aufgeteilt werden sollen", sagte Rackete in der sizilianischen Stadt Agrigent.

