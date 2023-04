Stand: 06.04.2023 08:40 Uhr Schwer verletzt: 18-Jährige prallt mit Motorrad auf Autoheck

Eine 18 Jahre alte Motorradfahrerin hat bei einem Unfall in Bad Münder im Landkreis Hameln-Pyrmont schwere Verletzungen erlitten. Sie war mit ihrem Motorrad am Mittwochabend auf der Bundesstraße 442 zwischen den beiden Ortsteilen Brullsen und Hachmühlen unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte ein Autofahrer aus Emmerthal nach links in einen Wirtschaftsweg einbiegen und stoppte aufgrund des Gegenverkehrs. Die 18-Jährige bremste nicht rechtzeitig und fuhr auf das Auto auf. Der Rettungshubschrauber "Christoph 4" transportierte die Schwerverletzte in eine Klinik nach Hannover.

