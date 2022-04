"Schwarzbuch": SoVD prangert soziale Ungerechtigkeit an Stand: 27.04.2022 16:26 Uhr Pflegebedürftige, kranke und alte Menschen sind laut SoVD Niedersachsen häufig von falschen Entscheidungen bei Behörden und Kassen betroffen. Das "Schwarzbuch sozial" prangert die schlimmsten Fälle an.

Am Mittwoch hat der Sozialverband Deutschland in Niedersachsen das "Schwarzbuch sozial 2021/2022" in Hannover vorgestellt. Darin sind 22 Fälle aus den 50 Beratungszentren des Landes dokumentiert. "Egal, ob es um Rente, Pflege, Behinderung, Gesundheit oder Hartz IV geht: Häufig fühlen sich Betroffene mit ihren Probleme allein gelassen und in ihrem verzweifelten Kampf nicht wahrgenommen", kritisierte der SoVD-Landesvorsitzende Bernhard Sackarendt. "Viele Menschen haben Schwierigkeiten, wenn es um das Ausfüllen von Formularen und Anträgen oder die Begründung von Widersprüchen geht." Und dann springt der SoVD ein. 2021 erstritt der Verband für seine Klienten in Niedersachsen nach eigenen Angaben rund 41 Millionen Euro an Einmalzahlungen - elf Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Reha-Antrag abgelehnt, Pflegegrad ungerechtfertigt aberkannt

Im "Schwarzbuch sozial" ist beispielsweise der Fall einer Frau aus Hannover aufgeführt. Das Sozialamt hat der Rentnerin mit der Kürzung der Grundsicherung gedroht, wenn diese ihre angeblich zu teure Mietwohnung nicht verlasse. Eine Krankenkasse lehnte einen Reha-Antrag einer Long-Covid-Patientin ab. In einem weiteren Fall sei bei einer Frau mit angeborener Behinderung der Pflegegrad aberkannt worden, obwohl klar gewesen sei, dass sich ihr Gesundheitszustand nicht bessern werde. In einem dritten Fall habe die Berufsgenossenschaft erst einen Arbeitsunfall an- und später wieder aberkannt. "Wir nutzen das Schwarzbuch dazu, um deutlich zu machen, welche negativen Konsequenzen zahlreiche Gesetze für Menschen haben, denen es ohnehin nicht gut geht", sagte Sackarendt.

Corona und Ukraine-Krieg verschärfen prekäre Bedingungen

Die Corona-Pandemie, steigende Energiepreise und Inflation hätten die Lage für Menschen in prekären Lebensumständen weiter verschärft. Die Verfahren im Bereich der Erwerbsminderungsrente hätten 2021 um 27 Prozent zugenommen, erläuterte der Verband. Nach Zahlen der Rentenversicherung erhielten derzeit mehr als 40 Prozent der Betroffenen ihre Erwerbsminderungsrente aufgrund einer psychischen Erkrankung. In der Beratungsarbeit des Verbandes bestätige sich dies. "Wir gehen davon aus, dass dieses Problem in der nächsten Zeit noch weiter zunehmen wird, da immer mehr Menschen psychisch unter den Auswirkungen der Coronakrise leiden", sagte Sackarendt.

SoVD fordert höhere Sätze für Hartz IV und Sozialhilfe

Sackarendt kritisierte, dass das aktuelle Entlastungspaket der Bundesregierung zu den gestiegenen Energiepreisen die Empfänger von Hartz IV und Grundsicherung zu wenig berücksichtige. Die entsprechenden Sätze müssten dringend angehoben werden. Man müsse zudem schneller zu einem höheren Mindestlohn kommen, sagte der SoVD-Landeschef.

2021: 25.000 Menschen beraten

Der größte Sozialverband Niedersachsens hat nach eigenen Angaben 2021 rund 25.000 Menschen beraten und in mehr als 37.000 Verfahren vertreten. Der SoVD hat 285.000 Mitglieder, 300 Beschäftigte und 8.000 Ehrenamtliche.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.04.2022 | 12:00 Uhr