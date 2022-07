Stand: 10.07.2022 16:53 Uhr Schützenfest in Hannover: Rund 900.000 Menschen feierten

Die Veranstalter und Schausteller des Schützenfests in Hannover zeigen sich zufrieden: Rund 900.000 Menschen haben das Volksfest besucht. Es habe mit schwierigen Bedingungen zu kämpfen gehabt, erklärte Konstanze Beckedorf, Hannovers Sport- und Kulturdezernentin, am Sonntag. Die Corona-Infektionslage zum einen, die Inflation und gleichzeitig stattfindende Events zum anderen. Das nach Angaben der Landeshauptstadt größte Schützenfest der Welt fand zum 493. Mal statt. Nach zwei Jahren Pause sei die Stimmung ausgelassen gewesen, sagte Kevin Kratzsch, Vizepräsident des Deutschen Schaustellerbundes. Beim Schützenausmarsch zogen etwa 10.000 Teilnehmer durch die Innenstadt. Das prestigeträchtige Ehrenamt des Bruchmeisters wurde in diesem Jahr erstmals auch von einer Frau ausgeübt, der 20-jährigen Vanessa Smorra.

VIDEO: Hannover feiert den Schützenausmarsch (3 Min)

Weitere Informationen 160.000 Zuschauer: Hannover feiert den Schützenausmarsch Bei bestem Wetter sind am Sonntag rund 10.000 Aktive durch die Innenstadt gezogen - ein Höhepunkt des Schützenfestes. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.07.2022 | 06:30 Uhr