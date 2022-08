Schon wieder: Python in Wohngebiet in Hannover entdeckt Stand: 02.08.2022 10:10 Uhr Binnen zwei Wochen hat die Tierrettung der Feuerwehr Hannover erneut eine herrenlose - und ungiftige - Python in einem Wohngebiet in Stöcken eingefangen. Derzeit geht die Polizei von einem Zufall aus.

Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses entdeckte die zweite Python am Montag auf einem Balkon, wie die Feuerwehr mitteilte. Da die Einsatzkräfte keinen Besitzer ausmachen konnten, brachten sie die gelb-gemusterte Schlange in ein Tierheim. Erst vor rund zwei Wochen hatten Passanten im Eingang des Nachbarhauses eine herrenlose Python entdeckt, die ebenfalls von der Feuerwehr eingefangen wurde. Auch diese Schlange kam ins Tierheim, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

Zwei Pythons können Zufall sein, drei eher nicht

Die Polizei geht erst einmal davon aus, dass die beiden Pythons zufällig räumlich und zeitlich so dicht beieinander entdeckt worden sind. Sollte erneut eine Schlange auftauchen, sei wegen der Gefahrenabwehr ein Einsatz möglich, um die Ursache zu finden, sagte Polizeisprecher Marcus Schmieder dem NDR in Niedersachsen. In diesem Fall werden sich Ordnungsamt, Feuerwehr und Polizei miteinander abstimmen und gegebenenfalls auf die Suche nach einer Schlangenhaltung oder Ähnlichem machen.

