Stand: 26.03.2022 12:38 Uhr Scheune und Wohnhaus brennen nieder - trächtige Stute tot

Ein Großbrand hat im Springer Ortsteil Alvesrode südlich von Hannover eine Scheune und ein Wohnhaus zerstört. Eine Person sei mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr am Sonnabend mit. Mindestens zwei weitere Menschen erlitten einen Schock. Das Feuer brach demnach in der Nacht zu Sonnabend im Stall aus und breitete sich rasant aus, wie die Einsatzkräfte weiter mitteilten. In dem Gebäude lagerten Stroh und Heu. Eine tragende Stute konnte den Flammen nicht mehr entkommen. Die Flammen griffen auf das angrenzende Wohnhaus über. Zahlreiche Freiwillige Feuerwehren und das Technische Hilfswerk beteiligten sich an der Brandbekämpfung.

