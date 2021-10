Sanierungsstau: In Niedersachsen sind 178 Brücken marode Stand: 04.10.2021 14:47 Uhr Viele Brücken in Niedersachsen haben enormen Sanierungsbedarf. 178 von rund 5.600 Straßenbrücken seien marode, berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ) - das sind 46 mehr als vor zehn Jahren.

Die Zeitung beruft sich dabei auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion. "Der Bund kommt mit der Sanierung der vorhandenen Brücken in Niedersachsen kaum hinterher", sagte der Grünen-Bundestagsabgeordnete aus Hannover, Sven-Christian Kindler. Zwischen 2009 und 2020 habe sich der Zustand der Brücken dramatisch verschlechtert. Die Brücke müssen entweder abgerissen und neu gebaut oder teuer saniert werden.

Kindler: Mehr Geld für Erhalt, weniger Geld für Neubauten

Kindler forderte in der Zeitung, dass das "jahrelange Kaputtsparen der Infrastrukturen" ein Ende haben müsse. "Niedersachsen braucht ein Brücken-Sanierungsprogramm und keine neuen Autobahnen", so der Verkehrsexperte. "Eingespart werden kann in Niedersachsen ganz konkret bei der A20, der A33 und der A39 sowie der B210. Das sind Straßenneubauprojekte, die die Klimakrise befeuern und die Steuerzahler viele Milliarden kosten", sagte Kindler. Außerdem müsse die Verkehrspolitik zukünftig im Einklang mit dem Pariser Klimaschutzabkommen stehen.

Seit 2009 kontinuierliche Verschlechterung des Zustands

Aus der Antwort des Bundesverkehrsministeriums geht laut NOZ hervor, dass 2009 noch 432 Brücken die beste Zustandsbewertung erhalten hatten, 2020 nur noch 305. Im gleichen Zeitraum rutschten 225 Bauwerke aus der zweitbesten Zustandsbewertung in eine schlechtere Kategorie ab. Die Anzahl der Brücken in der schlechtesten Zustandsbewertung blieb in dem Zeitraum nahezu konstant.

