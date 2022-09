Salzsäure tritt in Vereinsheim aus: Wirt in Hannover verletzt Stand: 12.09.2022 17:23 Uhr In Hannover sind am Sonntag mehrere Menschen durch ausgelaufene Salzsäure verletzt worden. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten zu einem Gefahrstoffeinsatz aus.

Die giftige Chemikalie war am Sonntagabend im Vereinsheim des Sportvereins Arminia Hannover aus einem umgekippten Kanister ausgelaufen. Möglicherweise sollte die Säure zum Putzen verwendet werden, hieß es am Sonntag vonseiten der Polizei. Insgesamt sieben Betroffene klagten über Atemwegsreizungen, teilte die Feuerwehr mit. Der 57-jährige Wirt der Vereins-Gaststätte wurde in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen sechs Personen wurden vorsorglich durch eine weitere Notärztin vor Ort untersucht.

Polizei Hannover ermittelt

Derweil gingen Einsatzkräfte unter Atemschutz und mit speziellen Messgeräten zur Raumluftanalytik in die kontaminierten Räume. Sie neutralisierten die ausgelaufene Säure mit Wasser und entfernten das Gift mit Gefahrstoff-Vliestüchern. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

