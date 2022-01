Stand: 02.01.2022 12:43 Uhr Rinteln: Jugendliche bewerfen Frau auf Balkon mit Steinen

In Rinteln im Landkreis Schaumburg haben mutmaßlich mehrere Jugendliche am frühen Neujahrsmorgen eine Frau mit Steinen beworfen. Die 32-Jährige stand nach Angaben der Polizei auf einem Balkon, als die Steine flogen. Verletzt wurde sie dabei nicht. Die Tatverdächtigen sollen anschließend in der Graf-Adolf-Straße drei geparkte Autos sowie einen Grundstückszaun beschädigt haben. Die Polizei konnte die Jugendlichen stellen und nach Abschluss der Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigen übergeben.

