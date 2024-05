Stand: 14.05.2024 10:51 Uhr Vandalismus im Landkreis Schaumburg: Viele Autos beschädigt

In Luhden und in Heeßen (Landkreis Schaumburg) haben unbekannte Täter mehrere Autos und Gegenstände demoliert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, zündeten zwischen Donnerstag und Freitag in Luhden Randalierer einen Böller an einem geparkten Auto. Nur wenige hundert Meter entfernt wurden mehrere Autos zerkratzt. Außerdem brachen die Täter Heckscheibenwischer ab, verbogen Kotflügel und warfen mit Steinen die Scheiben eines Wohnmobils ein. Der Schaukasten einer Kirchengemeinde wurde ebenfalls zerstört. Im benachbarten Heeßen wurde ein Auto zerkratzt, das unter einem Carport stand. Auch in Bückeburg randalierten Unbekannte am Wochenende. Dort bemerkte ein Autobesitzer am Sonntagmorgen, dass sein Wagen mit Farbe übergossen worden war. Außerdem wurde die Scheibe eines geparkten Autos eingeschlagen. Die genaue Schadenshöhe ist laut Polizei nicht bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.05.2024 | 06:30 Uhr