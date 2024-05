Stand: 13.05.2024 22:17 Uhr Feuer auf Rohbau-Dach in Hannover sorgt für Millionen-Schaden

Am frühen Montagabend hat es auf dem Dach eines Hauses in Hannover-Bemerode gebrannt. Im Neubaugebiet Kronsrode waren Isolierstoffe, darunter größere Mengen Styropor, in Brand geraten, sagte ein Sprecher der Feuerwehr dem NDR Niedersachsen. Außerdem soll eine Gasflasche explodiert sein. Durch offene Lüftungsschächte sei zudem brennendes Material bis in den Keller gefallen und habe dort weitere Brände ausgelöst, so die Feuerwehr am Abend. Tiefschwarzer Rauch war weithin sichtbar, so der Feuerwehrsprecher. Um 18.53 Uhr waren alle Brandherde gelöscht. Bei dem Gebäude handelt es sich nach Feuerwehrangaben um den Rohbau eines Mehrfamilienhauses. Durch das Feuer sei nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt worden. Sechs Handwerker hätten das Gebäude über ein Gerüst vor Eintreffen der Rettungskräfte verlassen. Zuvor haben sie vergeblich versucht das Feuer mit Feuerlöschern zu löschen. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei mehr als einer Million Euro, wie die Feuerwehr am Montagabend mitteilte.

VIDEO: Hannover: Rohbau brennt mit riesiger Rrauchwolke (13.05.2024) (1 Min)

