Stand: 14.05.2024 09:42 Uhr Mann rutscht vom Bahnsteig - und belästigt danach Frau im Zug

Ein 39-jähriger alkoholisierter Mann ist am Sonntagvormittag im Hauptbahnhof Hannover in ein Gleisbett gefallen. Nach Angaben der Polizei balancierte der Mann leichtsinnig an der Bahnsteigkante und rutschte ab. Ein einfahrender Zug konnte noch rechtzeitig bremsen, sodass niemand verletzt wurde. Der Mann kletterte daraufhin selbstständig aus dem Gleisbett und entfernte sich vom Ort des Geschehens. Bundespolizisten entdeckten ihn auf einem anderen Bahnsteig und nahmen ihn vorläufig fest. Gegen den 39-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Kurze Zeit später belästigte er im Zug zwischen Hannover und Lehrte eine 20-Jährige und berührte sie gegen ihren Willen am Po. Die Betroffene machte ein Foto von ihm, anhand dessen die Bundespolizisten in Hannover ihn wiedererkannten. Jetzt wird gegen den 39-Jährigen auch wegen sexueller Belästigung ermittelt.

