Stand: 02.08.2022 16:59 Uhr Rettungseinsatz bei 64-Jährigem: Cannabisplantage entdeckt

In einem Wohnhaus eines 64-Jährigen in Nordstemmen (Region Hannover) hat die Polizei durch Zufall eine Cannabisplantage mit 200 Pflanzen entdeckt. Einsatzkräfte waren am Sonntag in die Wohnung des Mannes gerufen worden, nachdem dieser betrunken gestürzt war. Dort ergaben sich Hinweise, dass der Mann Cannabis anbaut, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Bei einer Durchsuchung wurden 204 Setzlinge für Cannabispflanzen sowie UV-Lampen zur Aufzucht der Pflanzen gefunden. Gegen den 64-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

