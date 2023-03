Stand: 20.03.2023 13:41 Uhr Reizgas in Kino versprüht: Atemnot und Panikattacke

In einem Kinosaal in Hildesheim hat eine unbekannte Person am späten Samstagabend Reizgas versprüht. Mehrere Besucher klagten über gesundheitliche Probleme, nachdem sie den Stoff eingeatmet hatten, teilte die Polizei am Montag mit. Den Angaben nach hatte die unbekannte Person das Reizgas zum Filmbeginn einer Spätvorstellung versprüht. Alle Gäste verließen daraufhin den Saal. Einige der Kinobesucher hätten stark gehustet, andere über Atemnot und tränende Augen geklagt. Eine Kinobesucherin erlitt eine Panikattacke und musste von Sanitätern betreut werden, teilten die Beamten weiter mit. Wer Hinweise geben kann, sollte sich bei der Polizei in Hildesheim unter der Telefonnummer (05121) 93 91 15 melden.

