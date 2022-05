Stand: 08.05.2022 13:35 Uhr Reizgas in Celler Disco versprüht - zehn Verletzte

In der Nacht zu Sonntag hat eine unbekannte Person in einer Diskothek in Celle vermutlich Reizgas verspürt. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher atmeten das Gas ein und verließen "fluchtartig" die Diskothek, so die Polizei. Ihren Angaben nach klagten insgesamt zehn Menschen über Atemnot. Sie wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt, einer wollte anschließend freiwillig ins Krankenhaus. Die Disco wurde durchgelüftet und danach wieder für die Feiernden geöffnet. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Unter anderem wertet sie Videoaufzeichnungen aus der Disco im Stadtteil Westercelle aus. Die Ermittler bitten Zeugen und mögliche weitere durch Reizgas verletzte Gäste, sich zu melden.

