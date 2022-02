Reisekonzern TUI will erste Staatshilfen zurückzahlen Stand: 08.02.2022 10:37 Uhr Der Reisekonzern TUI mit Sitz in Hannover erholt sich langsam von der Corona-Krise - und blickt optimistisch auf den Sommer. Der Konzern kündigte an, den ersten Teil der Staatshilfen zurückzuzahlen.

700 Millionen Euro Corona-Hilfsgeld will das Unternehmen im April zurückzahlen. TUI-Vorstandschef Fritz Joussen zeigte sich zuversichtlich: "Der Weg aus der Pandemie zeichnet sich immer klarer ab", sagte er bei der Vorstellung der Geschäftszahlen aus dem ersten Quartal. Im Sommer dieses Jahres könnten die gebuchten Reisen wieder auf dem Niveau vor der Corona-Pandemie liegen, so Joussen. "Die Rahmenbedingungen für den Tourismus haben sich inzwischen deutlich verbessert, die Maßnahmen der Regierungen werden planbarer und verlässlicher und die Aufhebung umfassender Einschränkungen hat in einigen Märkten begonnen oder ist absehbar", hieß es am Dienstag von TUI.

Umsatz verfünffacht im Vergleich zum Vorjahres-Quartal

Im ersten Geschäftsquartal von Oktober bis Ende Dezember erzielte TUI einen Umsatz von 2,4 Milliarden Euro - das ist rund fünfmal so viel wie im Corona-Winter ein Jahr zuvor. Damit ist TUI zwar immer noch nicht zurück in der Gewinnzone, aber das Minus fiel mit 274 Millionen Euro deutlich geringer aus als im Vorjahres-Quartal. Analysten hatten allerdings erwartet, dass es noch geringer ausfällt.

"Rahmenbedingungen für Tourismus haben sich verbessert"

Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie vor fast zwei Jahren war das Geschäft mit Urlaubsreisen abrupt zusammengebrochen. Das brachte auch einen großen Konzern wie TUI ins Schwimmen, sodass der Staat finanziell aushelfen musste - und TUI mit insgesamt 4,3 Milliarden Euro vor der Insolvenz bewahrte. Nach Ansicht von Vorstandschef Joussen könnte der Staat womöglich auf einen Teil des Geldes verzichten und stattdessen zum Aktionär des Reiseanbieters werden. Das Rettungspaket sehe diese Alternative vor.

