Stand: 05.01.2022 07:34 Uhr Region Hannover trennt Impfzentren für Kinder und Erwachsene

Die Region Hannover will künftig ihre Impfangebote für Kinder und Erwachsene trennen. Damit reagiert sie auf eine Impfpanne, bei der am Montag 21 Kinder im Impfzentrum am Zoo Hannover die Dosis für Erwachsene erhalten hatten. Künftig sollen am Zoo nur noch Kinder geimpft werden. Im Einkaufszentrum Ernst-August-Galerie in der Innenstadt dagegen nur noch Erwachsene, wie Regionspräsident Steffen Krach (SPD) sagte. Außerdem setzt die Region jetzt zusätzliches medizinisches Personal ein, das den Impfprozess kontrollieren soll. Krach hofft, dass die Impfkampagne trotz des Fehlers schnell fortschreitet - auch bei den Kindern.

