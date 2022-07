Stand: 12.07.2022 11:38 Uhr Raucher legt ICE zwischen Hildesheim und Göttingen lahm

Im InterCity Express von Hildesheim nach Göttingen hat am Montagabend gegen 20.30 Uhr ein 28-Jähriger aus Stuhr einen Brandalarm ausgelöst, weil er sich auf der Toilette eine Zigarette angezündet hatte. Der Lokführer leitete sofort eine Schnellbremsung ein, wobei die Bremsen heiß liefen. Der Zug fiel mit einem technischen Defekt aus. Bei der Ortschaft Sibbesse musste er ungeplant für eine halbe Stunde stehen bleiben. In Göttingen nahmen Bundespolizisten den 28-Jährigen in Empfang. Er war bereits wegen eines anderen Delikts zur Fahndung ausgeschrieben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.07.2022 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr